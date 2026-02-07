Questa sera l’Hockey Prato torna in campo e cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Rotellistica Camaiore. I giocatori di casa vogliono mantenere il ritmo e consolidare la loro posizione in classifica. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Battere anche la Rotellistica Camaiore, centrando così la quinta vittoria in altrettante partite disputate. Questo l’obiettivo con cui l’ Hockey Prato affronterà stasera alle 20,45 i rivali della Versilia, nel match che si giocherà al Palarogai valido per la quinta giornata del campionato di Serie B di hockey su pista. Gli uomini di coach Enrico Bernardini, dopo il necessario rodaggio in Coppa Italia, stanno dominando il campionato: guidano allo stato attuale il girone E del torneo con 12 punti in classifica, con tre lunghezze di vantaggio sul Viareggio Hockey B. Un cammino sin qui senza sbavature, come testimoniato dalle quattro vittorie in altrettante partite e dai numeri: 41 le reti messe a segno (miglior attacco) 11 quelle subìte (miglior difesa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Prato in campo. Duello con Camaiore

L'Hockey Prato torna in campo questa sera a Maliseti per affrontare il Viareggio.

Altra impresa del Camaiore, che conquista una vittoria importante a Prato.

