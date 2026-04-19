Hockey ghiaccio | Val Pusteria va ancora al tappeto Graz vicinissima alla vittoria dell’ICE

Nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026, Val Pusteria ha subito una sconfitta 5-2 contro i Graz 99ers. La squadra italiana si trova ora sotto 3-0 nella serie, che determina il campione stagionale. La partita si è conclusa con i rivali che hanno mantenuto il vantaggio nel punteggio, confermando la situazione di svantaggio per i padroni di casa.

Val Pusteria va spalle al muro nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026, contro i Graz 99ers. La formazione italiana ha infatti ceduto ai rivali ancora una volta, con il risultato di 5-2, andando sotto 3-0 nel computo generale della serie che assegna il titolo. In Austria, c’è partita per un tempo e mezzo. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo periodo con Conley. Si va al primo riposo con i 99ers in vantaggio 1-0. Nel secondo segmento di partita arriva il momentaneo 1-1 dei Lupi, con la stoccata di Blum, che però dura pochissimo visto che al 33' Swaney riporta in vantaggio Graz, capace poi di trovare il 3-1 con Vela. Il break rompe gli argini, i “locali” si scatenano in apertura di ultima frazione grazie alla doppietta di Huber che vale il 5-1: Val Pusteria cede riuscendo a mitigare il pesante ko solo con la rete di Ticar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Val Pusteria va ancora al tappeto. Graz vicinissima alla vittoria dell’ICE Notizie correlate Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE LeagueInizia nel peggiore dei modi la Finale playoff della ICE Hockey League 2026 per Val Pusteria. Leggi anche: Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il sogno della Val Pusteria: la squadra rivelazione che sfida Graz in una storica finale di ICE Hockey League; ICE Hockey League, il Val Pusteria inizia la finale con una sconfitta per 1 a 5 a Graz; Das Finale der Premieren: Wölfe gegen 99ers; Val Pusteria sconfitto per 5-1 anche in gara 2 della serie finale. Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0E ora si fa dura per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, crollano in Gara-2 della Finale playoff della ICE Hockey League 2026 e ora Graz scappa 2-0 ... oasport.it Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE LeagueInizia nel peggiore dei modi la Finale playoff della ICE Hockey League 2026 per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, sono stati sconfitti con il ... oasport.it #ICEHockeyLeague playoffs FINALS game3 Graz9ers-Val Pusteria 5-2 (Graz99ers leads series 3-0) #ICEHL #icehockey x.com Nubi in val Pusteria facebook