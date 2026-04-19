Hockey ghiaccio | Val Pusteria va ancora al tappeto Graz vicinissima alla vittoria dell’ICE

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026, Val Pusteria ha subito una sconfitta 5-2 contro i Graz 99ers. La squadra italiana si trova ora sotto 3-0 nella serie, che determina il campione stagionale. La partita si è conclusa con i rivali che hanno mantenuto il vantaggio nel punteggio, confermando la situazione di svantaggio per i padroni di casa.

Val Pusteria va spalle al muro nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026, contro i Graz 99ers. La formazione italiana ha infatti ceduto ai rivali ancora una volta, con il risultato di 5-2, andando sotto 3-0 nel computo generale della serie che assegna il titolo. In Austria, c’è partita per un tempo e mezzo. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo periodo con Conley. Si va al primo riposo con i 99ers in vantaggio 1-0. Nel secondo segmento di partita arriva il momentaneo 1-1 dei Lupi, con la stoccata di Blum, che però dura pochissimo visto che al 33' Swaney riporta in vantaggio Graz, capace poi di trovare il 3-1 con Vela. Il break rompe gli argini, i “locali” si scatenano in apertura di ultima frazione grazie alla doppietta di Huber che vale il 5-1: Val Pusteria cede riuscendo a mitigare il pesante ko solo con la rete di Ticar.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Val Pusteria va ancora al tappeto. Graz vicinissima alla vittoria dell’ICE

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