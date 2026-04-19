La squadra di Gherdeina ha vinto il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, dopo aver battuto anche in gara-4 la squadra di Merano. Il risultato ha sancito la vittoria complessiva della formazione di Gherdeina, che aveva già avuto un dominio durante tutta la stagione. La partita decisiva si è svolta recentemente, confermando il successo della squadra che si è aggiudicata il titolo.

La prima volta non si scorda mai. Dopo un dominio pressoché totale Gherdeina ha vinto anche gara-4, battuto Merano e vinto il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Un destino che era già scritto per l’hockey club che, nella fattispecie, ha battuto i vicini altoatesini per 4-3, facendo esplodere di gioia il numeroso pubblico di casa Una partita cominciata comunque in salita quella dei neo detentori del titolo, passati in svantaggio al 4:04 del primo periodo a causa del sigillo di Scherbinin ma poi bravi a ripristinare gli equilibri al 2:07 della seconda ripresa con Dostalek e mettere il musetto davanti con Schiavone al 15:13. Gli ospiti hanno poi accorciato le distanze al 4:07 con Trivellato, preludio del poker calato da Deluca al 6:12, con cui Gherdeina ha rotto anche la rete del 4-3 timbrata da Tomasini al 10:26.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Gherdeina vince il Campionato Alps League! Merano battuta anche in gara-4

Notizie correlate

Leggi anche: Hockey ghiaccio: Gherdeina ad un passo dal titolo in Alps League. Merano sconfitto anche in gara-3

Leggi anche: Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Hockey ghiaccio: Gherdeina vince il Campionato Alps League! Merano battuta anche in gara-4; Alps Hockey League, il Merano vince anche Gara 7 e vola in finale contro il Gherdeina. Da sabato la sfida tra Aquile e Furie; La festa è tutta al Pranives: il Gherdëina vince la Alps Hockey League!!!; Il Gherdëina si laurea campione della Alps Hockey League 2025/26.

La festa è tutta al Pranives: il Gherdëina vince la Alps Hockey League!!!La serie di Finale si conclude stasera, con GARA4, il cui risultato finale, incorona il Val Gardena. Un successo – a nostro giudizio – meritato anche se, ... hockeytime.net

Alps Hockey League, il Gherdeina completa l’opera: prima gioia assolutaCon il successo per 4-3 in gara-4 sul Merano, la formazione gardenese conquista per la prima volta il titolo della lega sovranazionale. sportal.it

Il Gherdeina è in vantaggio per 1 a 0 nella serie di finale al meglio delle sette partite della Alps League avendo battuto sabato sera fuori casa per 5 a 1 il Merano. Gara 2 di finale è in programma martedì sera a Selva di Val Gardena. HC Meran/o – HC Gherdei - facebook.com facebook