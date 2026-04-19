Hockey ghiaccio femminile l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezzi

La nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile ha concluso la partecipazione ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Budapest, in Ungheria. La squadra ha terminato la competizione con un risultato che ha lasciato un senso di amarezza tra giocatrici e tifosi, ma anche con la consapevolezza delle capacità dimostrate durante il torneo. La presenza in questa fase della competizione rappresenta comunque un momento importante per il movimento.

Comunque solo applausi per la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile reduce dai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che sono andati in scena nella scorsa settimana a Budapest (Ungheria). Le azzurre, neopromosse in questa categoria (e non è un aspetto che deve andare in secondo piano) hanno disputato un percorso di alto livello, rimanendo in lizza addirittura per la prima posizione fino alla penultima partita. La prima posizione, giova ricordarlo, avrebbe addirittura garantito la promozione alla Top Division, un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa per la nostra compagine. La nazionale allenata da coach Tremblay, invece, ha fatto vedere ottime cose.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezzi Hockey femminile: USA batte Canada 2-1 e conquista l'oro | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, si chiude il Mondiale. L’Italia vuole comunque finire in bellezza contro la CinaSiamo arrivati all’ultimo impegno dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A per quanto riguarda l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude i Mondiali demolendo la CinaLa nazionale di hockey ghiaccio femminile chiude con una vittoria rotonda (7-0) sulla Cina il suo cammino nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozione; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portata; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezziComunque solo applausi per la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile reduce dai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che sono andati in scena ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude i Mondiali demolendo la CinaLa nazionale di hockey ghiaccio femminile chiude con una vittoria rotonda (7-0) sulla Cina il suo cammino nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in ... oasport.it Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v facebook