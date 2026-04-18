Hockey ghiaccio femminile l’Italia chiude i Mondiali demolendo la Cina

La nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile ha concluso il suo impegno ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Budapest con una vittoria di 7-0 sulla squadra cinese. La partita, che si è disputata nell’ambito del torneo in corso, ha visto le italiane dominare dall’inizio alla fine, portando a casa il risultato pieno. La sfida si è svolta nell’arco di un incontro che ha coinvolto entrambe le squadre nel rispetto delle regole del torneo.

La nazionale di hockey ghiaccio femminile chiude con una vittoria rotonda (7-0) sulla Cina il suo cammino nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Le ragazze di coach Tremblay hanno saputo rialzarsi dopo il beffardo ko di ieri contro le padrone di casa magiare che aveva distrutto completamente i sogni di gloria, ovvero della promozione in Top Division, e hanno concluso il percorso con 3 vittorie, una sconfitta agli shoot-out e il ko di ieri contro le ungheresi. CRONACA DI ITALIA-CINA 7-0. La rabbia per la sconfitta di ieri è stata subito riversata sul ghiaccio dalle nostre portacolori con Pierri che sbocca il punteggio dopo soli 3:05 su assist di Caumo per l’1-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude i Mondiali demolendo la Cina Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, si chiude il Mondiale. L’Italia vuole comunque finire in bellezza contro la CinaSiamo arrivati all’ultimo impegno dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A per quanto riguarda l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile. Italia-Cina oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingVa a concludersi il percorso dell’Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portata; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozione. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozioneCosì fa malissimo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile dice addio al sogno promozione. Le azzurre hanno infatti incassato la seconda ... oasport.it Italia-Cina oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingVa a concludersi il percorso dell'Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest ... oasport.it Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v facebook