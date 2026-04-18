Hockey ghiaccio femminile l’Italia chiude i Mondiali demolendo la Cina
La nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile ha concluso il suo impegno ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Budapest con una vittoria di 7-0 sulla squadra cinese. La partita, che si è disputata nell’ambito del torneo in corso, ha visto le italiane dominare dall’inizio alla fine, portando a casa il risultato pieno. La sfida si è svolta nell’arco di un incontro che ha coinvolto entrambe le squadre nel rispetto delle regole del torneo.
La nazionale di hockey ghiaccio femminile chiude con una vittoria rotonda (7-0) sulla Cina il suo cammino nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Le ragazze di coach Tremblay hanno saputo rialzarsi dopo il beffardo ko di ieri contro le padrone di casa magiare che aveva distrutto completamente i sogni di gloria, ovvero della promozione in Top Division, e hanno concluso il percorso con 3 vittorie, una sconfitta agli shoot-out e il ko di ieri contro le ungheresi. CRONACA DI ITALIA-CINA 7-0. La rabbia per la sconfitta di ieri è stata subito riversata sul ghiaccio dalle nostre portacolori con Pierri che sbocca il punteggio dopo soli 3:05 su assist di Caumo per l’1-0.🔗 Leggi su Oasport.it
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