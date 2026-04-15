LIVE Italia-Francia 2-3 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | shoot-out fatali per le azzurre ma restano in pole per la promozione

Nella partita di oggi tra Italia e Francia nel mondiale di hockey ghiaccio femminile, la squadra italiana ha concluso la sfida con un punteggio di 2-3 dopo i tiri di rigore. La gara si è disputata in diretta, con le azzurre che hanno avuto un finale amaro, ma comunque mantenendo buone possibilità di promozione nel torneo. La partita è terminata alle 22.19, e il commento si conclude qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi. A voi tutti l’augurio di una buona serata. 22.18 Servirà però giocare due partite senza black out, cosa che purtroppo non è avvenuta nel momento topico del terzo periodo. 22:16 L’Italia al momento occupa la testa della classifica con sette punti, uno in più della Slovacchia e due più della Francia. Serviranno 5 punti nelle ultime due partite contro Ungheria e Cina per raggiungere l’obiettivo della promozione. 22:13 Cadono quindi le azzurre dopo una serie di shoot-out fatali. Peccato, ma le azzurre restano ugualmente in pole position per la promozione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto agli shoot-out LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Francia - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; LIVE Francia-Italia 40-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Le azzurre crollano alla distanza, brutta sconfitta per Giordano e compagne; Italia-Francia | UEFA Under 17 2026; Italia con Danimarca, Francia e Montenegro all’Europeo. Franceschini: Siamo pronti. LIVE Italia-Francia 2-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto agli shoot-outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62:00 Fallaccio di Rozier, Francia in inferiorità. Se non ora, quando? 61:00 Italia arrembate, la vuole chiudere ... oasport.it Il rapper posticipa l'esibizione in Francia dopo lo stop in UK, ma in Italia il concerto è confermato nonostante le polemiche facebook In un contesto economico internazionale complesso, Italia e Francia si confermano sempre più interconnesse sul piano degli scambi commerciali. Secondo il quarto rapporto dell’ @ItalyinFrance, ripreso da L’Economia del @Corriere, nel 2025 l’interscambio tr x.com