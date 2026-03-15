Nel sabato della Serie A1 di hockey su pista, la Follonica ottiene una vittoria, mentre Valdagno e Lodi si fermano con due pareggi. La giornata si conclude con un risultato positivo per la squadra di casa e due partite senza vincitori. Nessun altro dettaglio sui marcatori o le dinamiche di gioco viene riportato.

Il sabato della Serie A1 di hockey su pista si chiude con un bilancio misto: una vittoria per la Follonica e due pareggi che bloccano Valdagno e Lodi. La classifica vede Bassano e Trissino ancora in attesa di scendere in campo domani, mentre le squadre già attive mostrano dinamiche contrastanti tra attacco e difesa. L’equilibrio del campionato si gioca sui dettagli tattici e sulla capacità delle squadre di mantenere i risultati acquisiti. Il derby toscano ha regalato uno spettacolo ad alto punteggio, mentre gli scontri al nord hanno evidenziato la difficoltà nel chiudere definitivamente le partite. Domani, domenica 15 marzo, si decideranno altri destini cruciali per la lotta scudetto e contro la retrocessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey pista: Follonica vince, Valdagno e Lodi si bloccano

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