Non solo calcio Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia

Il calciatore ha acquistato il volume più caro mai venduto nel paese. Si tratta di un libro che ha battuto ogni record di prezzo nel mercato norvegese. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, combinando il mondo dello sport con quello della cultura. L’acquisto è stato confermato senza ulteriori dettagli sulle modalità o sul valore esatto dell’operazione.

Calcio e cultura, binomio perfetto. Il campione Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia. Spendendo circa 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesi. E' un'opera di enorme valore storico e culturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Il calciatore norvegese Erling Haaland ha comprato un libro antico di saghe norrene per 116 mila euro per regalarlo alla biblioteca del suo paese di origine. Un bel goal x.com