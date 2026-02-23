Il vlog sportivo del futuro è spontaneo e divertente guardate Erling Haaland e Lamine Yamal per esempio

Il vlog sportivo del futuro si distingue per spontaneità e divertimento, come dimostrano Erling Haaland e Lamine Yamal. Haaland, noto per il suo atteggiamento scherzoso, inserisce spesso dettagli insoliti come lo sciroppo d’acero nel caffè. Recentemente, il calciatore ha condiviso un video mentre gioca con un grande orso di peluche nella sua casa in Inghilterra. Questi atteggiamenti sorprendono gli appassionati e cambiano il modo di seguire lo sport.

Erling Haaland è il calciatore più divertente che ci sia. Come potresti definire altrimenti uno che utilizza lo sciroppo d’acero nel caffè al posto dello zucchero, che nella sua supervilla inglese custodisce in un angolo della sua cucina un enorme orso di peluche, che nel suo tempo libero fa visita a un allevamento di mucche? (Qualcuno potrebbe obiettare: i cyborg calcistici nascono e crescono così: bevendo latte appena munto e triturando carne cruda, proprio come fanno con i loro avversari). Quelle che potrebbero sembrare leggende metropolitane – magari diffuse dalla metà Red di Manchester – in realtà sono la pura verità, perché è Haaland stesso a dircelo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Jordan Lee, ha 15 anni il futuro rivale di Sinner e Alcaraz? Il talento precoce e l’incredibile somiglianza con Lamine YamalJordan Lee, 15 anni, si sta affermando come possibile futuro rivale di Sinner e Alcaraz nel tennis.

che può cambiare tutto! Il candidato alla presidenza del FC Barcelona, Marc Ciria, sogna il colpo più folle degli ultimi anni: riportare Lionel Messi a casa… per convincere Erling Haaland a vestire blaugrana. “Il futuro di Mes - facebook.com facebook