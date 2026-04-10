Dopo la partita tra Roma e Pisa, conclusa con un risultato di 3-0, il difensore ha partecipato a una conferenza stampa. Durante l'incontro con i giornalisti, ha dichiarato di assumersi le proprie responsabilità in relazione alla prestazione della squadra. La partita si è svolta sul campo, con le formazioni che si sono affrontate per novanta minuti, e il giocatore ha commentato quanto accaduto nel post-gara.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Si è chiuso il match tra Roma e Pisa. A parlarne in conferenza stampa post partita è stato Calabresi. Queste le sue parole: “Mi sento di fare un’assunzione di responsabilità. Quello che mi sento di dire che questo è un momento di difficoltà, capisco la frustazione della gente perché lo sono anche io. Parlare di letture è sbagliato perché ci possono essere delle incomprensioni. Nelle difficoltà bisogna essere capaci a ricostruire e ripartire. Mi prendo le responsabilità degli episodi, dobbiamo guardarci in faccia e tirare fuori qualcosa che sia costruttivo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa 3-0, Calabresi in conferenza stampa: “Mi assumo le mie responsabilità”

Chef René Redzepi lascia il Noma dopo le accuse di violenze, "mi assumo le responsabilità delle mie azioni"René Redzepi si è dimesso dalla guida del Noma e dal consiglio della fondazione di MAD, l’organizzazione no-profit di cui fu fondatore nel 2011.

Conferenza stampa Calabresi post Juve Pisa: «Mi viene difficile commentare la partita, prenderei per il culo me stesso e i tifosi. Chiediamo scusa!»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

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