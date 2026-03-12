Chef René Redzepi lascia il Noma dopo le accuse di violenze mi assumo le responsabilità delle mie azioni

Lo chef René Redzepi si dimette dalla guida del ristorante Noma dopo essere stato coinvolto in accuse di violenze fisiche e psicologiche. In una dichiarazione, Redzepi ha affermato di assumersi le responsabilità delle sue azioni. La decisione di lasciare il ristorante arriva in un contesto di accuse pubbliche e di conseguente attenzione mediatica.

René Redzepi si è dimesso dalla guida del Noma e dal consiglio della fondazione di MAD, l’organizzazione no-profit di cui fu fondatore nel 2011. È con un post sui social che lo chef stellato annuncia la scelta di lasciare il ristorante da lui creato a Copenaghen e che, sotto la sua guida, era diventato uno dei migliori al mondo. Le dimissioni arrivano a seguito delle accuse di violenze fisiche e psicologiche da parte di numerosi dipendenti. Le dimissioni di René Redzepi “Nelle ultime settimane sul nostro ristorante, sul settore e sulla mia leadership passata si sono concentrate conversazioni e attenzioni” scrive René Redzepi sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Virgilio.it

