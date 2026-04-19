Highlights Gol Juve Bologna LIVE | le immagini del match – VIDEO

Nell’Allianz Stadium di Torino si è appena concluso il match tra Juventus e Bologna, valido per la 33ª giornata di Serie A. Le immagini più significative della partita mostrano i momenti chiave che hanno caratterizzato l’incontro, con i gol segnati e le azioni più salienti. Il video disponibile offre una panoramica completa delle fasi principali, catturando le emozioni e l’intensità delle due squadre sul campo.

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