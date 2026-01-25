Highlights Gol Juve Napoli LIVE | le immagini del match – VIDEO

Segui le immagini e i momenti salienti di Juventus-Napoli, match della 22ª giornata, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Questa pagina raccoglie i video e le foto più significative dell’incontro, offrendo un riepilogo chiaro e preciso delle azioni principali. Un modo semplice e immediato per rivedere gli attimi più importanti della partita, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle emozioni sul campo.

Highlights Gol Juve Napoli in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 22ª giornata. La Juve affronta il Napoli, con il match di Serie A in programma domenica 25 gennaio alle ore 18.00 all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rialzarsi in campionato dopo la sconfitta con il Cagliari. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE NAPOLI LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Napoli. IN AGGIORNAMENTO La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro.

