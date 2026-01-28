Highlights Gol Monaco Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti. Dallo Stade Louis II, i tifosi hanno visto un match intenso, con azioni che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. La Juventus ha cercato di imporre il suo ritmo, ma il Monaco si è difeso bene e ha trovato il gol decisivo. Le immagini mostrano le occasioni più importanti e i momenti salienti di questa sfida valida per la Champions League.

Highlights Gol Monaco Juve in diretta dallo Stade Louis II di Monaco. Le immagini salienti dell'ottavo match della League Phase di Champions. La Juve affronta il Monaco, con il match di Champions League in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00 allo Stade Louis II di Monaco. Bianconeri – già certi dei playoff – sognano il passaggio tra le prime 8. Qui trovate gli highlights e i gol di MONACO JUVE LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Monaco Juve. IN AGGIORNAMENTO

