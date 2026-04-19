Hellas Verona - Milan le formazioni ufficiali Orban unica punta di ruolo
Alle 15 di oggi, l'Hellas Verona affronta in casa il Milan in una partita valida per la classifica di Serie A. Per questa sfida, l’allenatore degli scaligeri ha scelto Orban come unica punta di ruolo. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella stagione in corso.
Oggi, 19 aprile, l'Hellas Verona ospita il Milan alle 15 in una sfida decisiva per il cammino di entrambe le squadre in Serie A.La formazione guidata da Paolo Sammarco si trova in piena zona retrocessione con soli 18 punti finora totalizzati. Da qui alla fine del campionato ce ne sono a.🔗 Leggi su Veronasera.it
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