Il 19 aprile, Javier Martinez ha disputato una partita con la Terni Volley Academy, che ha portato alla retrocessione della squadra dal campionato di Serie A3. Durante l'incontro, Helena Prestes non era presente in campo, e il motivo della sua assenza è stato successivamente reso noto. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra, segnando la fine del campionato per i ternani.

Javier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley academy nella serata del 19 aprile. Il pallavolista argentino ha rimediato una nuova sconfitta, che ha decretato la retrocessione della squadra ternana dal campionato di A3 in cui militava da un anno. L'ex gieffino insieme ai suoi compagni non sono riusciti a sconfiggere Savigliano, che ha vinto per 3 set a 0. Un'amara delusione per Javier Martinez, che potrà sbollire grazie all'appoggio dei suoi amici presenti al palazzetto e di Helena Prestes, assente giustificata. Difatti la modella influencer non era presente alla partita del compagno, con il quale ha una storia da ormai un anno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez: svelato il motivo

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