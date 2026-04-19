Heaney la poesia tirata fuori dall’acqua della vita

Da cms.ilmanifesto.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli studi di lingua e letteratura inglese all’Università di Pavia, un docente suggerì di approfondire l’opera di Seamus Heaney, poeta irlandese noto per le sue poesie ispirate alla vita quotidiana e alla natura. La sua produzione comprende testi scritti in periodi diversi, spesso influenzati dall’ambiente rurale e dalla cultura della sua terra d’origine. Le sue poesie sono state oggetto di analisi e discussione tra studenti e studiosi nel corso degli anni.

Editoria Gran Bretagna Il curatore italiano del Nobel irlandese (1939-2013) rilegge qui in chiave «liquida» la sua opera in versi, integralmente raccolta e commentata per Faber da R. Lavan, B. O’Donoghue, M. Hollis Editoria Gran Bretagna Il curatore italiano del Nobel irlandese (1939-2013) rilegge qui in chiave «liquida» la sua opera in versi, integralmente raccolta e commentata per Faber da R. Lavan, B. O’Donoghue, M. Hollis Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Quando studiavo lingua e letteratura inglese all’Università degli Studi di Pavia, Tomaso Kemeny mi incoraggiò – da poeta, da truduttore di poesia e da studioso – a leggere Seamus Heaney (1939-2013).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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