Lisa Vittozzi in estasi alle Olimpiadi | Tirata fuori la grinta non ho mai smesso di crederci

15 feb 2026

Lisa Vittozzi ha fatto emozionare gli italiani alle Olimpiadi, perché ha tirato fuori tutta la sua determinazione e ha vinto una medaglia d’oro nel biathlon. Dopo una buona posizione nella sprint di ieri, la sportiva di Sappada ha dimostrato di non arrendersi, realizzando una prova senza errori al tiro e superando gli avversari. La sua gara ha portato l’Italia a conquistare il primo oro in questa disciplina ai Giochi invernali.

L’inseguimento femminile di biathlon parla italiano per merito di una magistrale Lisa Vittozzi, che si è resa protagonista di una prestazione sbalorditiva sulla neve e al poligono di Anterselva: quinta dopo la sprint di ieri, la sappadina si è resa protagonista di una splendida rimonta grazie allo zero piazzato al tiro e ha regalato al Bel Paese il primo titolo a cinque in questo sport. Memorabile l’ultimo passaggio con l’arma: la norvegese Kirkeeide entra in piazzola con tredici secondi di margine sulla nostra portacolori, commette due errori, deve effettuare un paio di giri di penalità, l’azzurra prende tutti i bersagli e si invola verso l’apoteosi, con tanto di passerella d’onore nell’ultimo giro, visto l’enorme vantaggio nei confronti delle più immediate inseguitrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

