Leao si mostra insoddisfatto dopo la partita e rompe il ghiaccio con un viso serio, a causa di una prestazione sotto le aspettative. La sua espressione tesa e il silenzio nell’area tecnica confermano il suo disagio, mentre i compagni cercano di mantenere la concentrazione. La squadra, reduce da risultati deludenti, fatica a trovare fiducia e trasmette questa tensione anche negli spogliatoi. Un dettaglio concreto: il portoghese ha evitato i sorrisi anche durante il momento di riscaldamento.

La prima notizia, dopo il successo griffato Modric a Pisa (a proposito celebrato dalla stampa spagnola come se giocasse ancora con il Real Madrid, ndc), raggiunto a pochi rintocchi dai titoli di coda, è l’atmosfera da musi lunghi registrata negli spogliatoi del Milan che pure è abituato al corto muso. La spiegazione è particolare: il 2 a 1 di Pisa è la conseguenza di qualche errore di troppo (il rigore finito sul palo esterno di Fullkrug) e di una distrazione collettiva della difesa rossonera (Tomori, Gabbia e Pavlovic in sequenza) che non promette niente di buono in vista in vista dei prossimi impegni (Como mercoledì e Parma la domenica successiva). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan, musi lunghi più che corto muso. E Leao non convince

Visto come Allegri sa tenere testa alle avversità.

Nel match dell’anticipo del diciottesimo turno di Serie A, il Milan ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Cagliari, consolidando la propria posizione in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.