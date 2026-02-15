Milan musi lunghi più che corto muso E Leao non convince
Leao si mostra insoddisfatto dopo la partita e rompe il ghiaccio con un viso serio, a causa di una prestazione sotto le aspettative. La sua espressione tesa e il silenzio nell’area tecnica confermano il suo disagio, mentre i compagni cercano di mantenere la concentrazione. La squadra, reduce da risultati deludenti, fatica a trovare fiducia e trasmette questa tensione anche negli spogliatoi. Un dettaglio concreto: il portoghese ha evitato i sorrisi anche durante il momento di riscaldamento.
La prima notizia, dopo il successo griffato Modric a Pisa (a proposito celebrato dalla stampa spagnola come se giocasse ancora con il Real Madrid, ndc), raggiunto a pochi rintocchi dai titoli di coda, è l’atmosfera da musi lunghi registrata negli spogliatoi del Milan che pure è abituato al corto muso. La spiegazione è particolare: il 2 a 1 di Pisa è la conseguenza di qualche errore di troppo (il rigore finito sul palo esterno di Fullkrug) e di una distrazione collettiva della difesa rossonera (Tomori, Gabbia e Pavlovic in sequenza) che non promette niente di buono in vista in vista dei prossimi impegni (Como mercoledì e Parma la domenica successiva). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Capello: "Visto? Allegri sa vincere anche di lungo muso. Ma occhio ai musi lunghi..."
Visto come Allegri sa tenere testa alle avversità.
Il Milan espugna Cagliari ‘di corto muso’: Leao porta i rossoneri in vetta
Nel match dell'anticipo del diciottesimo turno di Serie A, il Milan ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Cagliari, consolidando la propria posizione in classifica.
Clamorosa inversione Milan: il miracolo sportivo di AllegriMILANO - Uno dei mantra più noti di Massimiliano Allegri è il seguente: è molto probabile che la squadra che vince lo Scudetto abbia anche la miglior difesa del campionato. La storia è lì a ... corrieredellosport.it
Il Milan senza Pulisic e Rabiot diventa banaleDue indizi non fa una prova, ma tre sì: non è certamente un caso che il Milan abbia offerto le prestazioni meno positive del campionato contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Non sono arrivate sconfitte, ... corrieredellosport.it
