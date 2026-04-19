Handball Play-off Scudetto | Salerno e Erice si sfidano per il trono

La stagione dei Play-off Scudetto di Serie A1 di pallamano è iniziata, portando le squadre in una fase di eliminazione diretta. Tra le contendenti ci sono la squadra di Salerno e quella di Erice, pronte a confrontarsi per il titolo nazionale. Le partite si svolgono in diverse sedi e si succedono nel calendario dei playoff, determinando progressivamente quale squadra accederà alle fasi finali.

La stagione della pallamano italiana entra nel vivo con l’inizio dei Play-off Scudetto di Serie A1, segnando il passaggio cruciale alle sfide a eliminazione diretta. Il percorso verso il tricolore si presenta più ampio rispetto al passato, con l’introduzione dei quarti di finale che porta il numero delle squadre in lotta per il titolo a otto. Le sfide iniziano con un format serrato: due partite andata e ritorno decideranno i passaggi alle semifinali, dove invece si tornerà alla tradizionale serie al meglio delle tre sfide. Il competitivo vede protagonista la Jomi Salerno, club che punta a confermare il proprio dominio dopo aver conquistato lo scudetto lo scorso anno e aver alzato la Coppa Italia a febbraio, diventando così la formazione con il maggior numero di trofei nella storia del movimento nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Handball, Play-off Scudetto: Salerno e Erice si sfidano per il trono Notizie correlate Handball Erice in vetta: vittoria netta sul Salerno 32-27 e rilancio scudetto con una partita da recuperare.L’Handball Erice ha conquistato una vittoria cruciale nella lotta per il primato del campionato, superando il PDO Handball Salerno con un netto 32-27... Leggi anche: Scudetto femminile: Conegliano e Milano si sfidano per il trono Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Iniziano i Play-off Scudetto di Serie A1: Erice arriva da capolista, Salerno difende il tricolore; Pallamano donne, l’Erice passeggia a Nuoro e prenota le semifinali scudetto; Handball Erice, iniziano i Play-off Scudetto: sfida a Nuoro nei quarti di finale (domani ore 17.00, il pregara); L’ATTESA È FINITA INIZIA LA FINALE SCUDETTO-DOMANI AL PALAVERDE G1 TRA PROSECCO DOC E MILANO (ore 20.30, diretta RAI SPORT e DAZN). Pallamano donne, l’Erice inizia a Nuoro la nuova rincorsa nei play-off scudettoFormazione Handball Erice. Foto Joe Pappalardo Adesso si fa sul serio. Iniziano i play-off ... msn.com Handball, primavera d’oro per le due teramaneTERAMO - L’attesa sta per finire per la Sirio Toyota Teramo, che sabato sarà impegnata in gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di A1 femminile contro Cassano Magnago. Dopo due settimane di ... ekuonews.it Handball: Erice vince a Nuoro Gara Uno dei quarti di finale per lo Scudetto #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook