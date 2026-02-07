Handball Erice in vetta | vittoria netta sul Salerno 32-27 e rilancio scudetto con una partita da recuperare

L’Handball Erice torna in testa alla classifica dopo una vittoria importante contro il Salerno. La squadra siciliana ha vinto 32-27 in una partita combattuta, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto. Ora aspetta solo di recuperare una partita per consolidare il primato.

L’Handball Erice ha conquistato una vittoria cruciale nella lotta per il primato del campionato, superando il PDO Handball Salerno con un netto 32-27 in una partita combattuta e ricca di significati. Il trionfo, avvenuto ieri, 7 febbraio 2026, rilancia le ambizioni della squadra trapanese, che si posiziona saldamente in vetta alla classifica a pari punti con la Jomi Salerno e il Brixen, ma con una partita da recuperare, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo scudetto. La sfida, che si è disputata sul campo dell’Handball Erice, ha rappresentato molto più di un semplice incontro di campionato, assumendo i contorni della rivincita della finale scudetto dello scorso anno, persa dalle siciliane.🔗 Leggi su Ameve.eu

