Non c' è Haaland? Ci pensa Semenyo Il City sbanca Leeds e torna a -2 dall' Arsenal

Il Manchester City ha vinto la partita contro il Leeds senza la presenza di Haaland, che è infortunato. Nel primo tempo, dopo alcune difficoltà, i Citizens sono riusciti a segnare un gol nel recupero che ha deciso l'incontro. Semenyo ha contribuito alla vittoria con un intervento decisivo. La squadra di Guardiola si porta a due punti dall’Arsenal in classifica.

Suona la chitarra quando esulta, Antoine Semenyo, e sul suo ritmo scatenato il Manchester City balla. A Leeds, dove il 6° gol in 11 partite alla corte di Pep Guardiola per l’acquisto più caro di gennaio basta per l’1-0 che significa per il City sesto successo di fila. E in classifica, dove il gol di Semenyo, puntuale al secondo di recupero a deviare in rete una bella palla da sinistra di Rayan Aït-Nouri, permette di tornare a -2 dall’Arsenal a parità di partite. Ora la pressione di dover vincere per tenere il ritmo da titolo nella corsa alla Premier torna sulla capolista, che domani ospita il Chelsea in un derby di Londra ad alto grado di difficoltà (qui il nostro focus sul duello Arsenal-City). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

