ha agito come se fosse stato il padre di quei ragazzi parlano i migliori amici di giacomo bongiorni

I migliori amici di Giacomo Bongiorni hanno raccontato che durante l'infanzia, gli adulti rimproveravano loro quando commettevano errori. A Massa, nel corso di un'intervista, hanno descritto il comportamento di Bongiorni, affermando che si comportava come se fosse stato il padre dei ragazzi, parlando di episodi legati al passato. La conversazione si è concentrata su ricordi di quando erano bambini e sulle reazioni degli adulti a quei momenti.

Massa, 19 aprile 2026 – “Quando noi da piccoli sbagliavamo, i nostri genitori e non solo, gli adulti in generale, ci rimproveravano. Perché dovevano insegnarci e farci capire che avevamo commesso un errore. Giacomo ha agito così, facendo quello che gli era stato insegnato. Ha agito come se fosse stato il padre di quei ragazzi”. Così facendo però, Giacomo Bongiorni ha trovato la morte. A parlare, negli studi di Domenica In, sono Marco Gentili, Davide Nicolini ed Emanuele Pernice, i migliori amici del 47enne ucciso a Massa lo scorso 11 aprile. Davanti a Mara Venier, il dolore si mescola ai sorrisi nel ricordo di chi è stato Giacomo. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

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