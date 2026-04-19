In una dichiarazione raccolta a Massa, i migliori amici di Giacomo Bongiorni hanno commentato il suo comportamento, dicendo che ha agito come fosse stato il padre di alcuni ragazzi. La conversazione si è concentrata sui ricordi di quando erano piccoli, ricordando che in passato gli adulti, genitori compresi, li rimproveravano quando commettevano errori. Il commento si inserisce in un quadro più ampio di testimonianze legate a situazioni di disagio e responsabilità.

Massa, 19 aprile 2026 – “Quando noi da piccoli sbagliavamo, i nostri genitori e non solo, gli adulti in generale, ci rimproveravano. Perché dovevano insegnarci e farci capire che avevamo commesso un errore. Giacomo ha agito così, facendo quello che gli era stato insegnato. Ha agito come se fosse stato il padre di quei ragazzi”. Così facendo però, Giacomo Bongiorni ha trovato la morte. A parlare, negli studi di Domenica In, sono Marco Gentili, Davide Nicolini ed Emanuele Pernice, i migliori amici del 47enne ucciso a Massa lo scorso 11 aprile. Davanti a Mara Venier, il dolore si mescola ai sorrisi nel ricordo di chi è stato Giacomo. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ha agito come fosse stato il padre di quei ragazzi”, parlano i migliori amici di Giacomo Bongiorni

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