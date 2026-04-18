Un episodio di violenza ha portato alla morte di un giovane in provincia di Massa. Secondo quanto dichiarato dalla giudice delle indagini preliminari, si tratta di un pestaggio con conseguenze fatali, avvenuto senza che i responsabili abbiano chiamato i soccorsi. La giudice ha commentato che i ragazzi coinvolti non hanno mostrato pietà durante l’aggressione. L’indagine è ancora in corso, con accertamenti su quanto accaduto.

Massa, 18 aprile 2026 – “Un pestaggio", lo scrive la giudice delle indagini preliminari Antonia Aracri del tribunale di Massa, nell'ordinanza che di fatto trattiene in carcere i due maggiorenni accusati di omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, cioè il 23enne Alexandru Miron e il 19enne Eduard Alin Carutasu. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaomicidio-massa-vigilanza-rafforzata-0c9b4df3 Da ricordare che in carcere c’è anche uno studente 17enne per il quale procede la procura minorile di Genova: per lui la gip genovese Tiziana Paolillo ha contestato anche il 'pericolo di fuga’ oltre al rischio di reiterazione del reato che vale per i due maggiorenni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Bongiorni massacrato e ucciso. La giudice: “Da quei ragazzi nessuna pietà. E non hanno avvisato i soccorsi”

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