Don Matteo stravince ancora Milano-Cortina infiamma l' Auditel

Da iltempo.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Matteo con Raoul Bova, trasmesso su Rai1, conquista ancora una volta il pubblico e si piazza in testa agli ascolti del giovedì, raggiungendo una media di 3 milioni di spettatori, un risultato che supera di gran lunga le aspettative e rende il pomeriggio di Rai1 il più visto della giornata.

  Testo Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Don Matteo con Raoul Bova conquistare una media di 3.790.000 spettatori pari al 23.2% dominando il prime time, mentre su Canale5 Striscia la Notizia raggiunge una media di 1.733.000 spettatori pari a uno share dell'11.7%. Su Italia1 Mission: Impossibile - Protocollo X con Tom Cruise ha siglato 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai2 Milano Cortina 2026 con il pattinaggio su ghiaccio segna 2.413.000 spettatori pari all'11.3%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari segna 961.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione: 891.000 - 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

