Nelle ultime ore, lo stretto tra le due nazioni è stato nuovamente chiuso, con il traffico completamente sospeso. Il governo statunitense ha accusato Teheran di aver violato un accordo di cessate il fuoco, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a crescere senza apparenti passi verso una risoluzione. La situazione rimane bloccata in una fase di stallo, senza segnali di de-escalation.

La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase in cui i segnali si accumulano senza mai convergere davvero in una soluzione. Da una parte restano aperti i negoziati, con dichiarazioni che parlano di progressi e di possibili spiragli; dall’altra, però, i fatti sul terreno raccontano una dinamica opposta, fatta di blocchi navali, chiusure strategiche e preparativi militari. In questo quadro si inserisce anche la scelta di Donald Trump di pubblicare video di cittadini iraniani che esprimono sostegno alle azioni americane, un gesto che non è solo comunicazione ma parte integrante dello scontro, perché contribuisce a spostare il confronto anche sul piano simbolico e propagandistico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, lo Stretto torna a chiudersi, traffico completamente fermo. Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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