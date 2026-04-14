Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia stop di 5 giorni contro il caro gasolio
Da mezzanotte è in corso uno sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, proclamato dal Comitato trasportatori siciliani, che durerà cinque giorni fino al 18 aprile. La protesta riguarda principalmente i servizi logistici dell’isola, con un'attenzione particolare alle attività portuali. La decisione di fermare i mezzi è stata presa in risposta alle crescenti difficoltà legate al costo del gasolio.
Cinque giorni di blocco dell'autotrasporto in Sicilia. È scattato alla mezzanotte di oggi il fermo dei servizi nell'Isola proclamato dal Comitato trasportatori siciliani, che durerà fino al 18 aprile e interesserà l’intero sistema logistico dell’isola, in particolare le attività nei porti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Autotrasporto in sciopero in Sicilia, cinque giorni di fermo contro il caro gasolioÈ scattato alla mezzanotte di oggi il fermo dei servizi di autotrasporto in Sicilia, proclamato dal Comitato Trasportatori Siciliani, che durerà fino...
Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e GovernoTir fermi per lo sciopero, merci bloccate, scaffali dei supermercati che si svuotano e prezzi che aumentano.
SICILIA FERMA: PARTITO LO SCIOPERO DEGLI AUTOTRASPORTI È ufficiale: da mezzanotte è scattato il fermo degli autotrasporti in Sicilia contro il caro gasolio. Lo stop durerà 5 giorni, fino al 18 aprile, coinvolgendo l’intero sistema logistico dell’isola. - facebook.com facebook
È online la nuova edizione del Tg Politico Parlamentare. Si parla dell'attacco di Trump a Papa Leone XIV, delle elezioni in Ungheria e dello sciopero delle farmacie private. x.com