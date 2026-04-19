Un poeta ha scritto un testo che denuncia il silenzio che circonda le guerre nel mondo. Nelle sue parole, si percepisce una forte protesta contro l’indifferenza generale di fronte ai conflitti in corso. Attraverso questa composizione, l’autore invita a riflettere sul ruolo della società e sull’assenza di reazioni di fronte alle tensioni internazionali. La poesia si rivolge come un richiamo alle coscienze di tutti.

Attraverso la forza delle parole, Maurizio Gimigliano lancia un grido di protesta contro il silenzio che avvolge i conflitti globali, puntando il dito verso l’apatia collettiva. Il componimento poetico intitolato Le fiamme della vergogna mette in luce come la società stia perdendo la capacità di reagire davanti alle sofferenze umane, con un riferimento diretto alla violenza che colpisce i più piccoli e alle devastazioni che stanno trasformando la vita di intere popolazioni, specialmente nelle zone del Medio Oriente. La denuncia del distacco emotivo e sociale. Il nucleo centrale della riflessione di Gimigliano risiede nella critica a una sorta di indolenza sociale che sembra aver preso il sopravvento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra e apatia: il grido poetico che scuote le coscienze mondiali

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