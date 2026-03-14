L’inquietante profezia della Madonna di Prezzate | un richiamo che scuote le coscienze

A poco più di ottant’anni dai fatti di Prezzate, le parole attribuite alla Madonna sono tornate a essere al centro dell’attenzione. In quel periodo, si parla di un richiamo a sacrificio e preghiera per evitare le minacce che incombono sull’umanità. L’evento risale al 1905 e continua a essere ricordato come un monito importante.

A poco più di ottant’anni dai fatti di Prezzate, le parole della Madonna risuonano come un monito per l’umanità: un appello al sacrificio e alla preghiera per scongiurare le tenebre che minacciano il mondo Correva l’anno 1905. Rino Cammilleri nel suo Tutti i giorni con Maria menziona oggi, 14 marzo, quanto accadde a Prezzate, nella diocesi di Bergamo. Fu allora che la Madonna apparve a Camilla Bravi, tredicenne sofferente di una seria forma di artrosi deformante. Il male era localizzato particolarmente a una gamba. Il dolore non soffocò la fede di Camilla, ragazzina pia e educata alla pietà religiosa, mai stanca di chiedere a Maria la grazia della guarigione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - L’inquietante profezia della Madonna di Prezzate: un richiamo che scuote le coscienze Articoli correlati Leggi anche: Il presepe di Capocastello: una chiocciola nella mangiatoia che scuote le coscienze Pablo Trincia alla ChorusLife Arena con un caso di cronaca che scuote le coscienzeLo spettacolo verrà proposto sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 17. Avvertimento di Garabandal: La Profezia della Madonna a Conchita rivela il Segno Precursore compiuto