Un leader di un paese relativamente piccolo nel cuore dei Balcani ha dichiarato di non essere né Trump né Putin, sottolineando la sua condizione di rappresentante di una nazione con numeri limitati. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni nella regione balcanica, dove questioni politiche e di sicurezza continuano a suscitare attenzione internazionale. La situazione attira l'attenzione di esperti e diplomatici, che monitorano gli sviluppi.

«Sono il presidente di un Paese numericamente piccolo. Non sono Trump. Non sono Putin.» Quando, la sera del 13 marzo 2026, Aleksandar Vu?i? pronunciava in tv questa frase, non stava facendo autoironia, stava fissando un copione ben noto: la Serbia come nazione vulnerabile, circondata da potenze ostili, è costretta a difendersi da un ambiente sempre più ostile e pericoloso. Albania, Croazia e Kosovo, secondo questa narrativa, starebbero preparando un’alleanza militare contro Belgrado, in attesa del momento giusto. È una storia semplice, antica e già raccontata al Cremlino, a Budapest, nella Teheran dei mullah: “noi le vittime, i vicini gli aggressori, e il resto mondo brutto e cattivo”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa non può più ignorare il buco nero balcanico

Articoli correlati

Leggi anche: Più di tremila morti sulle rotte migratorie per la Spagna. Il “buco nero” algerino tra silenzi e mancato soccorso

I figli del Califfato e la fuga da al-Hol, il caos siriano che non si può più ignorareUn anno fa l’amministrazione Trump sospendeva i finanziamenti a Usaid, l’agenzia indipendente creata da John F.

Altri aggiornamenti su L'Europa non può più ignorare il buco...

Temi più discussi: Enrico Borghi | L’Italia non può restare fuori dalla nuova Europa della sicurezza; L’Europa e il rifiuto dell’autocommiserazione; L’Ue sull’Iran: L’Europa non fa parte di questa guerra. Sulle ripercussioni energetiche, allo studio misure ad hoc; Hormuz L’Europa dice no, l’ira di Trump sugli alleati: Quando serve non ci sono.

Mattarella: L’Europa dica no all’ampliamento dei conflittiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Foto di archivio LaPresse) Senza la Spagna e ... msn.com

Oltre 120 miliardi in gioco. Perché l’Europa non può perdere la partita della farmaceuticaIl nuovo report di Efpia fotografa un’Europa ancora forte nella ricerca scientifica e nella manifattura farmaceutica, ma sempre più in difficoltà nel trasformare questi punti di forza in investimenti, ... formiche.net

Partita folle all'Olimpico con 7 gol: il Bologna batte la Roma 4-3 ai supplementari e accede ai quarti di Europa League - facebook.com facebook

Bologna ai quarti di Europa League, Italiano: "Roma più forte, questa è un'impresa" #SkySport #Italiano #Bologna #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com