Benessere aziendale | la retorica della performance e la salute che non si può più ignorare

La discussione sul benessere nelle aziende resta spesso solo sulla carta. Mentre si parla di felicità e centralità delle persone, i numeri di burnout e depressione aumentano. Le statistiche mostrano una realtà diversa da quella che si racconta. Le aziende devono affrontare questa contraddizione e trovare modi concreti per tutelare davvero la salute dei lavoratori.

di Victor C. Vallerini * C'è una contraddizione sempre più evidente nel mondo del lavoro contemporaneo: mentre si moltiplicano i discorsi su benessere, felicità e "centralità delle persone", i dati su burnout, depressione e disagio psicologico continuano a crescere. Qualcosa non torna. E forse il problema non è la mancanza di strumenti, ma l'incoerenza tra ciò che si dichiara e ciò che realmente si pratica. Da anni lavoro in azienda come formatore, attraverso la psicologia positiva, la mindfulness, l'intelligenza emotiva e la comunicazione, intese non come tecniche, ma come linguaggi per comprendere l'essere umano al lavoro.

Quasi 9 lavoratori su 10 vogliono più benefit legati alla salute e al benessere sul posto di lavoro.

