Perché Pechino vieta l’espatrio ai fondatori di Manus AI

Le autorità cinesi hanno deciso di vietare l’espatrio ai fondatori di Manus AI, una startup attiva nel settore high-tech. La mossa si applica esclusivamente ai membri del team coinvolti nella società, senza indicare altre restrizioni per il resto del settore. Manus AI è una delle numerose aziende tecnologiche nate in Cina, un mercato con un’ampia presenza di startup innovative. La decisione riguarda specificamente i soggetti coinvolti nella fondazione e gestione dell’impresa.

Meta vuole acquisire la startup cinese Manus AI, Pechino reagisce vietando ai fondatori di lasciare la Cina. Non è solo il controllo sulla tecnologia ma quello dell’individuo ad essere la nuova frontiera del dominio sulla conoscenza strategica. La riflessione di Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cybersecurity nell’università di Roma-Sapienza Manus AI è una delle tante startup che affollano il panorama industriale cinese (in particolare) high-tech. La neonata azienda ha attirato l’interesse del mercato per avere sviluppato, a proprio dire, il primo agente autonomo con capacità generali basato su AI. La tecnologia di Manus...🔗 Leggi su Formiche.net

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