Durante la seconda prova di Coppa del Mondo su pista a Hong Kong, il quartetto femminile italiano ha concluso la gara senza ottenere un piazzamento importante a causa di un incidente durante la fase finale. La ciclista Vittoria Guazzini, proveniente da Poggio a Caiano, è caduta durante la competizione, compromettendo la performance della squadra. L'evento si è verificato mentre le atlete si preparavano a concludere la prova, senza altri dettagli sulla dinamica dell'incidente.

La sfortunata caduta di Vittoria Guazzini, la pluricampionessa di Poggio a Caiano, non ha permesso al quartetto della Nazionale Italiana impegnato a Hong Kong nella seconda prova di Coppa del Mondo su pista, di ottenere un risultato di rilievo. Le Azzurre sono arrivate settime. E pensare che l’avvio del quartetto (con la Guazzini anche Martina Alzini, Chiara Consonni e Martina Fidanza) era stato ottimo con il migliore tempo in sede di qualifiche (4’14’’522). Nel primo turno purtroppo la caduta dell’atleta poggese che ha riportato escoriazioni e contusioni varie, ha di fatto pregiudicato la successiva prestazione della squadra azzurra contro la Gran Bretagna e il tempo realizzato (4’19’’301) è valso il 7° posto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guazzini cade: niente da fare per le 4 Azzurre

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