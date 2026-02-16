Sci di fondo definite le coppie dell’Italia per la team-sprint Niente da fare per Graz

La nazionale italiana di sci di fondo ha annunciato le coppie che gareggeranno nella team-sprint in tecnica libera a Milano Cortina 2026. La decisione è stata presa dopo settimane di prove tra i migliori atleti, con il risultato che due coppie sono state scelte per rappresentare l’Italia a Tesero. Purtroppo, Graz non è riuscita a entrare nella squadra, nonostante abbia lavorato duramente negli ultimi mesi.

La direzione tecnica dell’Italia dello sci di fondo ha diramato la composizione delle due coppie azzurre che prenderanno parte alle team sprint in tecnica libera dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma a Tesero. Mercoledì 18 febbraio le qualificazioni scatteranno alle ore 9.45, mentre alle ore 11.45 si terranno le finali: l’Italia punterà su Caterina Ganz ed Iris De Martin Pinter tra le donne, e su Elia Barp e Federico Pellegrino tra gli uomini. Confermatissima dunque, nel settore maschile, la coppa BarpPellegrino, capace di conquistare la piazza d’onore in Coppa del Mondo in questa stagione sia a Davos che a Goms. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, definite le coppie dell’Italia per la team-sprint. Niente da fare per Graz LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo! Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL Goms 2026. Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico Questa mattina sono state annunciate le coppie italiane per la combinata maschile di sci alpino in programma lunedì 9 febbraio a Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, sci nordico: definite le squadre per la 10 km; Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di sabato 14 febbraio. Primo storico oro per il Brasile; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (martedì 10 febbraio): orari, programma, tv; Milano Cortina: Constantini-Mosaner, bronzo Italia nel curling. Sci di fondo, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. L’ordine delle frazioniScelti i 4 componenti azzurri della staffetta 4x7.5 km maschile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani a ... oasport.it Elia Barp entra nella storia dello sci di fondo con il bronzo nella staffetta. La mamma: «Per il sogno della medaglia ha sacrificato l’adolescenza»«L’ultimo abbraccio? L’ho salutato il giorno di Natale, già a Santo Stefano era ripartito. E oggi l’ho visto sul podio». La mamma di Elia Barp, Barbara ... ilmattino.it Sci di fondo – Milano-Cortina 2026: svelate le coppie azzurre per la Team Sprint - facebook.com facebook Milano Cortina: staffetta sci di fondo, bronzo per l'Italia. Gli azzurri con Pellegrino sul podio, oro alla Norvegia di Klaebo #ANSA x.com