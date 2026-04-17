Domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 si disputerà il derby di Merseyside tra Everton e Liverpool. Le due squadre si sfideranno per la prima volta all’Hill Dickinson Stadium, segnando un momento storico per questa rivalità. Dal 1894, anno di inizio delle sfide ufficiali, il Liverpool ha ottenuto 101 vittorie, mentre l’Everton 68. I pareggi sono 78.

Partiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Questo sarà il primo derby del Merseyside giocato all’Hill Dickinson Stadium dunque in qualche modo entrerà nella storia. Ci sono solo cinque punti in più per i Reds rispetto ai Toffees, pochini se pensiamo a quanto hanno spesso i primi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Le statistiche comandano del Merseyside derby

Notizie correlate

Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78.

Sporting Lisbona-Benfica (domenica 19 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Derby decisivo per il titoloDomenica sera vivremo un momento chiave per la Primeira Liga 2025-2026: la stagione è giunta nel tratto finale, siamo alla trentesima giornata e...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pronostico Everton-Liverpool: analisi, quote e consigli; Everton-Liverpool: 14 statistiche pre-derby del Merseyside; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Everton-Liverpool: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Premier League.

Everton-Liverpool: probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingNel recupero della 29esima turno della Premier League, il Liverpool sarà di scena in trasferta sul campo dei rivali cittadini dell'Everton, impegnati nella lotta per non retrocedere, condizionata ... calciomercato.com

Everton-Liverpool, statistiche e precedenti riguardanti il Merseyside derbyLa stracittadina inglese mette in palio tre punti molto importanti vista della qualificazione alla prossima edizione di una competizione europea ... msn.com

Nel 1998 il calcio inglese e quello italiano si incrociarono in modo insolito quando un giovane e irruento Marco Materazzi lasciò il Perugia per trasferirsi all'Everton. L'esperienza a Liverpool durò una sola stagione, ma fu un concentrato di intensità e agonismo facebook