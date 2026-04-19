Everton-Liverpool domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Le statistiche comandano nel Merseyside derby

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolgerà il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono pronostici basati sulle statistiche storiche, che vedono il Liverpool con 101 vittorie contro le 68 dell’Everton, con 78 pareggi dal 1894. Questo sarà il primo incontro tra le squadre disputato all’Hill Dickinson Stadium, aggiungendo un elemento di novità a questa tradizionale sfida.

Partiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Questo sarà il primo derby del Merseyside giocato all’Hill Dickinson Stadium dunque in qualche modo entrerà nella storia. Ci sono solo cinque punti in più per i Reds rispetto ai Toffees, pochini se pensiamo a quanto hanno spesso i primi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Le statistiche comandano nel Merseyside derby Notizie correlate Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Le statistiche comandano del Merseyside derbyPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pronostico Everton-Liverpool: analisi, quote e consigli; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Everton-Liverpool: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Premier League; Sfida Haaland-Gyokeres, Manchester City-Arsenal decide la Premier. Pronostico Everton vs Liverpool – 19 Aprile 2026La sfida del Premier League tra Everton e Liverpool si giocherà il 19 Aprile 2026 alle ore 15:00 presso l'Hill Dickinson Stadio. Un derby dal sapore speciale ... news-sports.it Premier League 2025-2026: Everton-Liverpool, le probabili formazioniEverton e Liverpool scendono in campo alle 15 per la partita valida per la 33esima giornata di Premier League. Il derby ha una valenza importante per entrambe le formazioni: i Toffees devono vincere p ... sportal.it Nel 1998 il calcio inglese e quello italiano si incrociarono in modo insolito quando un giovane e irruento Marco Materazzi lasciò il Perugia per trasferirsi all'Everton. L'esperienza a Liverpool durò una sola stagione, ma fu un concentrato di intensità e agonismo - facebook.com facebook