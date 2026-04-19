Everton-Liverpool domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Le statistiche comandano nel Merseyside derby

Da infobetting.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolgerà il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono pronostici basati sulle statistiche storiche, che vedono il Liverpool con 101 vittorie contro le 68 dell’Everton, con 78 pareggi dal 1894. Questo sarà il primo incontro tra le squadre disputato all’Hill Dickinson Stadium, aggiungendo un elemento di novità a questa tradizionale sfida.

Partiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Questo sarà il primo derby del Merseyside giocato all’Hill Dickinson Stadium dunque in qualche modo entrerà nella storia. Ci sono solo cinque punti in più per i Reds rispetto ai Toffees, pochini se pensiamo a quanto hanno spesso i primi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Le statistiche comandano nel Merseyside derby

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