Grifone trasferta aretina In cerca di riscatto

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO SERIE D Domani, dunque, il Grosseto scenederà in campo, regolarmente, allo stadio "Matteini" di Terranuova Bracciolini per incontrare, inizio alle 14,30, la compagine del Terranuova Traiana. I biglietti per i tifosi maremmani sono in vendita al centro sportivo di Roselle oggi dalle 9 alle 19 con orario continuato. Il prezzo del biglietto è di 12 euro, tariffa unica, con ingresso omaggio per gli Under 10. I biglietti sono nominativi per cui al momento dell’acquisto sarà necessario presentare un documento di identità. Domani non sarà possibile acquistare i biglietti allo stadio di Terranuova perché il botteghino resterà chiuso per I tifosi ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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