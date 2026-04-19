Greta in fuga dalla Svezia | l’attivista fugge dall’ondata fascista

Greta Thunberg ha annunciato di aver deciso di lasciare la Svezia a causa di minacce e intimidazioni legate a una crescente presenza di gruppi di estrema destra nel paese. L’attivista aveva già ricevuto avvertimenti sulla sicurezza e ha scelto di spostarsi in un’altra nazione per proteggere la propria incolumità. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle destinazioni o sui tempi del trasferimento.

L’attivista Greta Thunberg ha comunicato l’intenzione di lasciare la Svezia per cercare rifugio presso amici, mentre sul fronte internazionale si assiste a una complessa riorganizzazione dei rapporti di forza tra il governo degli Stati Uniti, le istituzioni vaticane e le dinamiche elettorali dell’Europa centrale. La decisione della giovane attivista di abbandonare il proprio Paese d’origine è legata a un senso di insicurezza personale, manifestato in occasione del rilascio del documentario Gli scioperanti. Attraverso questo film, viene descritto il mutamento della percezione sociale nei confronti del movimento Fridays for Future, passato da...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Greta in fuga dalla Svezia: l’attivista fugge dall’ondata fascista Notizie correlate Greta Thunberg cerca qualcuno che la ospiti: “C’è un’ondata fascista anche in Svezia. Voglio cambiare Paese”Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio. Fuga dall'incubo: il marito la picchia e la chiude in camera, lei fugge dalla finestraLa giovane è stata malmenata e rinchiusa in camera dal marito, riuscendo a chiedere aiuto all’alba: lui è stato arrestato dai carabinieri Fuga... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Greta scappa dai fascisti, la Svezia dai criminali; Tentato furto in azienda orafa, si riunisce il tavolo sicurezza in prefettura. Distretto nel mirino del crimine; Un posto al sole, le anticipazioni: la fuga di Cristina nelle puntate dal 6 al 10 aprile 2026; Un posto al sole anticipazioni 10 aprile 2026: Cristina in fuga, Roberto e Greta tremano!. Un Posto al Sole Anticipazioni 10 aprile 2026: Cristina in fuga, Roberto e Greta tremano!Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. msn.com Non è solo allenamento, è stile di vita. Greta Cianfano - facebook.com facebook