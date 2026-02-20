Fuga dall' incubo | il marito la picchia e la chiude in camera lei fugge dalla finestra

Una giovane di 21 anni ha vissuto un vero e proprio incubo: il marito violento l’ha rinchiusa a chiave in camera e le ha impedito di uscire. La donna, però, ha trovato il coraggio di aprire una finestra e scappare nel cuore della notte. La scena si è svolta all’alba di martedì, vicino alla loro abitazione. La ragazza si è rifugiata da un vicino, allarmando le forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona, dove si cercano risposte.

La giovane è stata malmenata e rinchiusa in camera dal marito, riuscendo a chiedere aiuto all’alba: lui è stato arrestato dai carabinieri Fuga dall’incubo: una giovane di 21 anni chiusa a chiave in camera dal marito violento ha trovato il modo di salvarsi all’alba di martedì. È quanto accaduto a Castiglione delle Stiviere, dove una ragazza è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche che, a quanto emerso, duravano da circa nove mesi. Nella notte tra lunedì e martedì, dopo un violento litigio, il marito, un uomo di 28 anni, avrebbe aggredito la giovane e l’avrebbe chiusa nella camera da letto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Picchia la moglie e la chiude in camera: lei scappa dalla finestra per mettersi in salvo e chiedere aiuto Leggi anche: Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio al Sannazaro: Noi, svegliati nel sonno dall’odore acre del fumo fuga da incubo in strada; Incendio al Sannazaro: 'Noi, svegliati nel sonno dall'odore acre del fumo fuga da incubo in strada'; Non Siamo Soli: la fuga romantica di Maika Monroe diventa un incubo nell'agghiacciante thriller stasera in TV; Zombie e AI da ridere, il Festival di Berlino si apre con una commedia horror. Fuga dall'incubo: il marito la picchia e la chiude in camera, lei fugge dalla finestraLa giovane è stata malmenata e rinchiusa in camera dal marito, riuscendo a chiedere aiuto all’alba: lui arrestato dai carabinieri ... bresciatoday.it Incendio al Sannazaro: «Noi, svegliati nel sonno dall’odore acre del fumo fuga da incubo in strada»Gli incubi si sono materializzati all’alba, nel martedì 17 febbraio di via Chiaia. Lacrime e terrore nel salotto buono di Napoli intorno alle 6 del mattino. Il comprensibile ... ilmattino.it Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la figlia e in fuga dall’ex, è stata condannata a sei mesi per adulterio x.com Stamattina mi sono concesso due ore di fuga dalla vita stritolante e spesso inutilmente caotica. Due ore rubate al rumore, per rifugiarmi nel silenzio potente di una città antica: Minturno. Camminando tra le pietre di Minturnae, lungo il tracciato eterno della Via - facebook.com facebook