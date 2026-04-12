Greta Thunberg ha dichiarato di sentirsi insicura in Svezia e ha annunciato l’intenzione di lasciare il suo Paese natale. La giovane attivista ha anche espresso il desiderio di trovare qualcuno disposto ad ospitarla. La sua comunicazione si inserisce in un momento in cui ha parlato di una crescente ondata fascista nel Paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli su possibili destinazioni o piani concreti.

Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio. “Il mio piano è di vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici”, ha dichiarato Thunberg. L’attivista è stata intervistata dal quotidiano svedese Dagens Etc in vista dell’uscita di un documentario che segue il suo attivismo e quello del movimento ‘Fridays for Future’ nel corso di 7 anni. Greta Thunberg, il fenomeno di plastica che parla di ambiente. A 15 anni iniziò a saltare la scuola un giorno a settimana per sedersi davanti al parlamento a Stoccolma chiedendo ai politici di agire per contrastare il cambiamento climatico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Greta Thunberg cerca qualcuno che la ospiti: “C’è un’ondata fascista anche in Svezia. Voglio cambiare Paese”

Greta Thunberg non si sente più al sicuro in SveziaGreta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.

Greta Thunberg vuole lasciare la Svezia e dormire sul pavimento delle cucine di amici: "Non mi sento più al sicuro"Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.