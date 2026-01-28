Il questore di Napoli ha deciso di bloccare tutte le trasferte dei tifosi delle due squadre fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli incidenti verificatisi domenica nei pressi del casello di Frosinone. L’unica eccezione sarà il derby del 17 maggio, quando i tifosi laziali potranno assistere alla partita.

Si continua col pugno duro: dopo lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, una settimana fa, ora arriva anche il divieto per quelli di Lazio e Napoli, fino a fine stagione. Martedì sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto, arrivato al termine della riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive presieduto da Maurizio Improta. Piantedosi ha sottolineato "che le componenti ultras di Napoli e Lazio risultano particolarmente inclini a condotte illegali durante le rispettive movimentazioni, anche per il ricorrente compimento di azioni predatorie presso gli esercizi commerciali: in particolare in occasione di quattordici trasferte i tifosi del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli e Lazio: stop alle trasferte dei tifosi fino a fine stagione

Le autorità hanno deciso di interrompere le trasferte per Napoli e Lazio fino alla fine della stagione, in risposta agli incidenti tra tifosi avvenuti in autostrada.

I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio: si va verso lo stop alle trasferte; Napoli, scontri con i tifosi della Lazio: addio trasferte fino a fine anno; Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; Scontri tra tifosi laziali e napoletani sulla A1, dal Viminale stop a spostamenti selvaggi: itinerari autorizzati e società responsabili.

