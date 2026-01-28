Il ministro dell’Interno ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli incidenti gravi avvenuti in A1 tra i gruppi ultras delle due squadre. La decisione mira a prevenire nuovi scontri e garantire l’ordine durante le partite.

AGI - Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione. Il divieto non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare (è in programma per la penultima giornata, quella del 17 maggio) in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie. Nel tratto fra Ceprano e Frosinone, si sono fronteggiati tifosi della Lazio di ritorno dalla trasferta a Lecce con quelli del Napoli diretti a Torino per la sfida contro la Juventus. Il precedente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio

Approfondimenti su Napoli Lazio

TRASFERTA TIFOSI NAPOLI / LAZIO-NAPOLI 0-2/ 4/1/26

