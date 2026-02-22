Grassina-Affrico | scintille Antella tre punti decisivi

In Eccellenza dopo gli anticipi di ieri fra Massese e Sestese (0-0) e Frates Perignano-Belvedere (3-2), oggi, alle 14,30, si completano le altre gare relative alla 23’ giornata. Girone B. Grassina-Affrico (arbitro Castorina di Lucca). Al ‘Pazzagli’, il Grassina se vuole tenere il ritmo della capolista Rondinella non può permettersi passi falsi. Di fronte troverà un Affrico in cerca di punti salvezza: un test verità dove l’ambizione della vetta incrocia la disperata urgenza del fondo classifica. Grassina privo di Travaglini, ospiti senza Stella e Fantechi, rientra Nuti. Sangiovannese-Rondinella (arbitro Urru di Sassari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Colligiana a caccia dei tre punti. Assalto all’Antella ’99. Mazzola-Asta: un derby da brividi per uscire dalla crisiLa partita tra Colligiana e Antella ’99 si gioca oggi al Gino Manni di Colle alle 14,30. Leggi anche: I tre punti fanno rimanere Inzaghi senza voce, parla il vice D'Angelo: "Tre punti che valgono doppio" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grassina-Affrico: scintille. Antella, tre punti decisivi. Grassina, test Rondinella. Antella 99-Affrico: brividiNel campionato di Eccellenza, dopo gli anticipi di ieri fra Fucecchio-Forte dei Marmi (2-1) e Sporting Cecina-Belvedere (0-0), oggi si giocano le altre gare della 9ª giornata in programma alle 14.30. lanazione.it , . La società fiorentina comunica il ritorno del tecnico che aveva guidato la squadra fino a novembre, dimessosi dopo la sconfitta con il Grassina. Era approdato nell’estate 2024 all’Affrico con la squad - facebook.com facebook