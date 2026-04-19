Domenica memorabile per il judo italiano agli Europei 2026, con le vittorie di Alice Bellandi e Gennaro Pirelli. Bellandi ha conquistato il titolo, dichiarando di averlo desiderato da tempo, mentre Pirelli ha mostrato grande maturità, evidenziando la calma nei suoi movimenti. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole e con una forte partecipazione da parte degli atleti provenienti da diversi paesi europei.

Domenica memorabile per l’Italia agli Europei 2026 di judo: Alice Bellandi e Gennaro Pirelli hanno conquistato la medaglia d’oro sul tatami di Tbilisi (Georgia), imponendosi tra i pesi mediomassimi (rispettivamente nelle categorie fino a 78 kg e 100 kg), mentre Asya Tavano ha festeggiato il bronzo tra le +78 kg. Alice Bellandi ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ È una grande soddisfazione, era il titolo che mancava e che mi è sfumato qualche anno fa a pochi secondi dalla fine. Ogni risultato per me ha un sapore diverso ed una storia diversa. Questa giornata é stata tosta, ero consapevole del fatto che mi mancasse questo titolo e quindi ha avuto un impatto maggiore”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Grande Italia agli Europei di judo. Bellandi festeggia: “Mi mancava questo titolo”. Pirelli: “Maturato, ogni movimento è posato”

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L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta.

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