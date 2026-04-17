Stasera, alle 21:50 su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. Tra le anticipazioni, si parla di una sorpresa dedicata a Nicolò Brigante, uno dei concorrenti in casa. La puntata promette momenti di tensione e novità, con i telespettatori pronti a seguire gli sviluppi delle dinamiche tra i partecipanti.

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, stasera 17 aprile su Canale 5 a partire dalle 21:50. Grande Fratello Vip, anticipazioni e sorprese della puntata del 17 aprile. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo? L’alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni “Grande Fratello Vip” 17 aprile: una sorpresa per Nicolò Brigante

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