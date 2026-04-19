Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Paola Caruso hanno deciso di mettere da parte le tensioni e si sono scambiate un bacio sulle labbra, segnando una svolta nel loro rapporto. Dopo una giornata caratterizzata da forti scontri, il clima tra le due si è improvvisamente rasserenato. La loro interazione ha suscitato curiosità tra i coinquilini, lasciando aperta la domanda se si tratti di una vera tregua o di una strategia.

Dopo una giornata infuocata, il clima nella Casa cambia completamente volto nel giro di poche ore. Protagoniste del ribaltone: Caruso ed Elia, al centro di una delle tensioni più accese delle ultime ore. Nelle ore precedenti, Caruso non aveva risparmiato critiche durissime nei confronti di Elia, accusandola apertamente di essere arrivata in finale solo grazie al favore del pubblico. Parole pesanti, che avevano fatto pensare a una frattura ormai insanabile tra le due gieffine. Durante il gioco della sera, però, arriva l’imprevisto: Caruso ed Elia si ritrovano faccia a faccia e la prova richiede un gesto tutt’altro che simbolico: un bacio. Nessuna esitazione, nessuna polemica: il momento scorre senza attriti, quasi con naturalezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, pace fatta tra Antonella Elia e Paola Caruso: le due giocano e si scambiano un bacio sulle labbra. Sarà strategia o tregua?

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