Grande Fratello Vip | Paola Caruso smentisce il ritiro per colpa di Antonella Elia

Paola Caruso ha confermato di essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver registrato la puntata di Avanti un altro a Roma. Le voci su un possibile ritiro a causa di una lite con Antonella Elia sono state smentite dalla stessa Caruso sui social, dove ha comunicato la sua partecipazione al reality. La decisione di entrare nel programma è stata annunciata ufficialmente.

Nonostante le indiscrezioni su una lite con Antonella Elia, Paola Caruso conferma sui social il suo ingresso nella casa del GF Vip dopo aver registrato Avanti un altro a Roma. La prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà martedì 17 marzo con Ilary Blasi al timone, vedrà tra i protagonisti anche Paola Caruso, nonostante nelle ultime ore fossero circolate voci su un suo possibile ritiro dal reality per una lite con Antonella Elia. Le indiscrezioni sul possibile ritiro di Paola Caruso Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Amedeo Venza e condivise in una storia su Instagram: "Paola Caruso vuole ritirarsi". L'esperto di gossip spiegava che la decisione della showgirl sarebbe nata da una presunta lite con Antonella Elia: "Non la sopporta più". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

