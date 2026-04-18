Paola Caruso frasi choc contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip | E’ psicopatica

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni rivolte ad Antonella Elia. Le sue parole sono state definite “choc” e hanno suscitato molte discussioni tra i partecipanti e sui social. La discussione tra le due concorrenti ha portato a una serie di reazioni nel corso delle ultime ore.

Paola Caruso è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna è finita al centro della bufera in queste ore per delle frasi choc pronunciate contro Antonella Elia. La Bonas di Avanti un altro ha dimostrato di avere il dente avvelenato per la decisione del pubblico di scegliere la soubrette come prima finalista del reality show. La donna ha perso letteralmente la testa, tanto che subito dopo la diretta ha usato parole gravissime contro Antonella Elia, che hanno indignato i fans del Grande Fratello Vip. Paola Caruso ha esclamato fuori controllo durante una chiacchierata in giardino con Raul Dumitras, Renato e Francesca Manzini in giardino: "Mi fa schif*.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Paola Caruso, frasi choc contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: “E’ psicopatica” Notizie correlate “Vi prego, fermate tutto”. Paola Caruso e Antonella Elia, choc al Grande Fratello VipClima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore un rapporto che sembrava solido si è incrinato improvvisamente sotto... Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP, Paola Caruso furiosa con gli autori: cos’è successo in confessionale; Grande Fratello Vip 2026, Puntata 14 aprile| Diretta, eliminato e 1° finalista: fuori Blu, in finale la Elia?; Espulsione diretta. Grande Fratello Vip, malissimo per Alessandra Mussolini: tutti sconvolti, le immagini shock e la bufera; Anticipazioni Pechino Express 2026, prossima puntata 16 aprile| Rapper 'arrestati', lite Chanel. Paola Caruso, frasi choc contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: E’ psicopaticaPaola Caruso è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna è finita al centro della bufera in queste ore per delle frasi choc ... ilsipontino.net Paola Caruso insulti choc ad Antonella Elia e minaccia Me ne vado dal Grande Fratello Vip | Cos’è successoPaola Caruso ha pesantemente insultato Antonella Elia dopo la decisione del pubblico di mandarla in finale. Colpo di scena al Grande Fratello Vip. ilsussidiario.net Paola Caruso (@PaolaCarusoOfficial) - nl-nl.facebook.com facebook