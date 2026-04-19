Grande Fratello VIP Nicolò torna dai fan con un messaggio

Dopo aver lasciato il reality show, Nicolò ha deciso di tornare a comunicare con i fan attraverso i social media. In un messaggio pubblicato online, l’ex concorrente ha condiviso alcune parole rivolte ai suoi seguaci. La decisione di riprendere i contatti arriva dopo l’uscita dal programma, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle sue prossime azioni.

Grande Fratello VIP, Nicolò torna dai fan sui social con un messaggio dopo aver abbandonato il reality show. Il silenzio, a volte, parla più di qualsiasi diretta televisiva. Ed è proprio dal silenzio che è riemerso Nicolò Brigante, ex protagonista del Grande Fratello VIP, sorprendendo tutti con un ritorno sui social tanto discreto quanto significativo. Dopo l’uscita improvvisa dal reality — una scelta che aveva lasciato pubblico e opinionisti sospesi tra ipotesi e retroscena — Brigante aveva completamente spento i riflettori su di sé. Niente storie, nessun post, nessuna intervista: una sparizione digitale che, nell’epoca della sovraesposizione, ha assunto quasi i contorni di una dichiarazione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Quest’anno ho iniziato a seguire il Grande Fratello senza aver mai visto le edizioni passate, e l’ho fatto anche perché conosco Alessandra. Leggere certi commenti su di lei — “falsa”, “costruita” — mi fa sorridere, perché chi la conosce davvero sa che è esattam - facebook.com facebook